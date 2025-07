Die US-Regierung erwägt Insidern zufolge eine Abschwächung ihrer Sanktionen gegen die Ölindustrie in Venezuela. Damit könnten wichtige Partner des staatlichen Energiekonzerns PDVSA – allen voran das US-Unternehmen Chevron – beschränkt in dem Opec-Staat arbeiten, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Das US-Aussenministerium stelle Bedingungen für eine Änderung der Genehmigungen, sagten zwei der Insider. Damit solle verhindert werden, dass Geld in die Kassen von Präsident Nicolas Maduro fliesse.