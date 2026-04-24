Von einem Austritt der USA aus der Nato sei aber nicht die Rede, sagte der Insider. Das hatte US-Präsident Donald Trump mehrmals angedroht. ‌Auch die Schliessung von Stützpunkten in Europa werde darin nicht gefordert. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte: «Wie Präsident Trump gesagt hat, waren unsere Nato-Verbündeten trotz allem, was die USA für sie getan ​haben, nicht für uns da.» Das Pentagon werde sicherstellen, dass der ​Präsident über glaubwürdige Optionen verfüge, damit die Verbündeten «nicht länger ​ein Papiertiger sind, sondern ihren Teil beitragen». Trump hatte die Bündnispartner scharf dafür kritisiert, dass sie keine Kriegsschiffe entsandt ‌hatten, um die seit Beginn des Iran-Kriegs gesperrte Strasse von Hormus zu öffnen.