Mit der Haushaltsbatterien-Sparte könnten die Hedgefonds wie Blantyre, RBC BlueBay ‌und Whitebox, die sich mit hohen Abschlägen in die Kredite eingekauft hatten, noch Gewinn aus der Insolvenz ziehen. Der Wert der Sparte ist mit 240 Millionen Euro veranschlagt, sie könnte bei einem Verkauf aber auch mehr als 300 Millionen bringen. Die ​ehemalige ​Varta-Sparte V4Smart ist von der Pleite nicht betroffen. Sie gehört ⁠seit der vorherigen Sanierung mehrheitlich der Porsche AG, die die Hochleistungsbatterien für ihre ​Elektro-Sportwagen braucht.