Grund dafür seien die per Ende Dezember eröffneten Sanierungsverfahren der beiden operativen Töchter Signa Prime und Signa Development, teilte der Sanierungsverwalter der Holding am Donnerstag mit. Durch den Verfahrenswechsel würden die vorgegebenen Fristen entfallen, was bedeutet, dass der weitere Verfahrensverlauf bei den beiden Töchtergesellschaften abgewartet werden könne. Die Abstimmung der Gläubiger beider Gesellschaften über den Sanierungsplan ist für den 18. März anberaumt. Die den Gläubigern angebotene Sanierungsquote von 30 Prozent binnen zwei Jahren bleibe aufrecht, teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) mit.