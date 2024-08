Die deutsche Wirtschaft steckt derzeit in einer Dauerflaute. Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt zwar um 0,2 Prozent. Dem folgte aber im Frühjahr ein Rückgang von 0,1 Prozent, weil weniger in Anlagen wie Maschinen sowie in Gebäude investiert wurde. Für die zweite Jahreshälfte gehen viele Experten von einem blutleeren Aufschwung aus, da weite Teile der Wirtschaft über einen Auftragsmangel klagen.