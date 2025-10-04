Nachdem sie im vergangenen Jahr in einer Stichwahl um den Parteivorsitz noch Shigeru Ishiba unterlegen war, wird Takaichi nun das Parlament um die Bestätigung als dessen Nachfolgerin ersuchen. Dies gilt als wahrscheinlich, da die LDP die grösste Partei im Abgeordnetenhaus ist. Sicher ist es jedoch nicht, da die Regierungskoalition nach Verlusten bei Wahlen im vergangenen Jahr unter Ishiba in keiner der beiden Kammern mehr über eine Mehrheit verfügt. Einer der ersten Termine Takaichis als Regierungschefin dürfte der Empfang von US-Präsident Trump sein, der noch in diesem Monat in Japan erwartet wird. «Statt glücklich zu sein, habe ich das Gefühl, dass die eigentliche Arbeit jetzt erst beginnt», sagte Takaichi vor LDP-Abgeordneten nach ihrem Sieg.