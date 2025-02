China hat am Dienstag wenige Minuten nach Inkrafttreten der von US-Präsident Donald Trump initiierten Zölle auf Importe aus China Gegenmassnahmen erlassen. Diese sollen ab dem 10. Februar gelten. China nimmt demnach vor allem Energie-Exporte der USA ins Visier. So sollen Zölle von 15 Prozent auf Kohle und Flüssigerdgas sowie in Höhe von zehn Prozent auf Rohöl erhoben werden. Abgaben von zehn Prozent sollen auch auf landwirtschaftliche Geräte und einige Fahrzeug-Modelle fällig werden.