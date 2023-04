Bislang beschränkten sich die Finanz-Turbulenzen auf wenige Banken. "Das Risiko besteht, dass da noch mehr auf uns zukommt", fügte Wollmershäuser hinzu. Hinweise auf eine Kreditklemme seien derzeit jedoch nicht zu beobachten, sagte der Experte vom Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo). Es hat die Frühjahrsprognose gemeinsam mit dem RWI in Essen, dem IfW in Kiel und dem IWH in Halle erstellt. Als Kooperationspartner fungieren das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und das Institut für Höhere Studien Wien.