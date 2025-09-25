Das Bruttoinlandsprodukt werde um 1,3 Prozent zulegen, wie die Institute am Donnerstag in ihrem Herbstgutachten für die Regierung mitteilten. 2027 dürfte die Konjunktur um weitere 1,4 Prozent anziehen. Für 2025 erwarten die Gutachter nach zwei Rezessionsjahren aber nur ein mageres Wachstum von 0,2 Prozent. «Die deutsche Wirtschaft steht nach wie vor auf wackeligen Beinen», sagte die Konjunkturchefin vom Berliner DIW, Geraldine Dany-Knedlich. «In den beiden kommenden Jahren erholt sie sich zwar spürbar. Angesichts anhaltender struktureller Schwächen wird diese Dynamik allerdings nicht von Dauer sein.»
Die Wissenschaftler forderten die Koalition von Union und SPD in ihrem Gutachten mit dem Titel «Expansive Finanzpolitik kaschiert Wachstumsschwäche» auf, mehr zu tun, um den Wirtschaftsstandort und die Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Sie legten einen Zwölf-Punkte-Plan zu Strukturreformen vor, womit Deutschland fitter für die Zukunft sei.
Dank der Mehrhausgaben des Staates für die Infrastruktur komme die Binnenwirtschaft zwar spürbar in Fahrt, «allerdings werden die strukturellen Probleme nur kaschiert», betonten die Institute. «Die Perspektiven verschlechtern sich, was sich auch in voraussichtlich sinkenden Wachstumsraten des Produktionspotenzials widerspiegelt.» Hohe Energie- und Lohnstückkosten im internationalen Vergleich, Fachkräftemangel sowie eine weiter abnehmende Wettbewerbsfähigkeit bremsten die langfristigen Wachstumsaussichten weiter.
Erholung konzentriert sich auf Binnenwirtschaft
Während die Dienstleistungsbereiche, insbesondere im öffentlichen Sektor, in den kommenden zwei Jahren kräftig zulegen dürften, werde die Erholung im Produzierenden Gewerbe wohl nur verhalten ausfallen, hiess es. Vor allem die Auslandsnachfrage nach deutschen Waren schwächele – wegen schwindender Wettbewerbsfähigkeit und höherer Zölle. «Daher fallen kräftige Zuwächse bei den Exporten dieses Mal als Treiber aus - gestützt durch die expansive Finanzpolitik konzentriert sich die Erholung auf die Binnenwirtschaft.»
Im April hatten die Regierungsberater für dieses Jahr 0,1 Prozent Wachstum vorausgesagt und plus 1,3 Prozent für 2026. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose (GD) wird federführend erarbeitet vom Berliner DIW, Kieler IfW, Münchner Ifo sowie dem Essener RWI und dem IWH aus Halle.
(Reuters)