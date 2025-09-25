Das Bruttoinlandsprodukt werde um 1,3 Prozent zulegen, wie die Institute am Donnerstag in ihrem Herbstgutachten für die Regierung mitteilten. 2027 dürfte die Konjunktur um weitere 1,4 Prozent anziehen. Für 2025 erwarten die Gutachter nach zwei Rezessionsjahren aber nur ein mageres Wachstum von 0,2 Prozent. «Die deutsche Wirtschaft steht nach wie vor auf wackeligen Beinen», sagte die Konjunkturchefin vom Berliner DIW, Geraldine Dany-Knedlich. «In den beiden kommenden Jahren erholt sie sich zwar spürbar. Angesichts anhaltender struktureller Schwächen wird diese Dynamik allerdings nicht von Dauer sein.»