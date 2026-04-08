Am Mittwoch notierten die Papiere des Halbleiterkonzerns zuletzt 10,0 Prozent im Plus bei 58,20 US-Dollar. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf rund 58 Prozent aus. Allein seit dem jüngsten Zwischentief Ende März legten die Anteilscheine um rund 43 Prozent zu.