Die US-Regierung investierte 8,9 Milliarden Dollar für einen Anteil von zehn Prozent, SoftBank zwei Milliarden und Nvidia fünf Milliarden Dollar. Intel könne seinen Kunden durch die engere Abstimmung von Chips, Software und Systemen bessere Lösungen in den Bereichen KI, Rechenzentren und Edge-Computing bieten, teilte das Unternehmen mit.