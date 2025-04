Für das zweite Quartal würden Erlöse von 11,2 bis 12,4 Milliarden Dollar erwartet, teilte der kriselnde Chiphersteller aus Kalifornien am Donnerstag nach offiziellem Börsenschluss mit. Die Intel-Aktie sackte im Späthandel um mehr als sieben Prozent ab. Analysten hatten im Durchschnitt 12,82 Milliarden Dollar erwartet. «Das aktuelle Makroumfeld führt zu erhöhter Unsicherheit in der gesamten Branche, was sich in unserem Ausblick widerspiegelt», erklärte Intel-Finanzchef David Zinsner. Im ersten Quartal stagnierte der Umsatz bei 12,67 Milliarden Dollar und lag damit Expertenschätzungen von 12,3 Milliarden Dollar.