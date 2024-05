So soll ein Investmentvehikel von Apollo mehr als elf Milliarden US-Dollar bereitstellen, wie das «Wall Street Journal» (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Transaktion vertraute Personen berichtete. Eine Einigung könnte in den kommenden Wochen erfolgen. An der Finanzierung sollen dem Vernehmen nach auch andere Investmentfirmen wie KKR und der Infrastrukturinvestor Stonepeak interessiert gewesen sein, bevor Apollo als Favorit ausgewählt worden sei, hiess es.