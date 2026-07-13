Intel investiert fünf Milliarden Euro in den Ausbau seines Standorts in Irland, ‌um ⁠die Kapazitäten in Europa für Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechner zu ⁠stärken. Mit dem Geld solle die Intel-Fabrik am Standort in ‌Leixlip nahe Dublin modernisiert und deren ‌Kapazität maximiert werden, teilte ​der US-Halbleiterkonzern am Montag mit. Dort werden sogenannte Intel-3-Silizium-Wafer hergestellt. Die Nachfrage nach Servern und KI-Anwendungen treibe den Bedarf an diesen Wafern deutlich an, erklärte Naga Chandrasekaran, ‌Vorstandsmitglied von Intel Foundry. Die Investition soll zudem einige Hundert neue Arbeitsplätze schaffen.