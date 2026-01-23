Auch für den Branchenexperten Harlan Sur von der US-Bank JPMorgan war der Kursanstieg der vergangenen Wochen zu viel des Guten. Er hob sein Kursziel in einer Studie vom Freitag zwar an, allerdings nur von 30 auf 35 US-Dollar. Seine Einstufung für die Aktie lautet weiterhin auf «Underweight». Die jüngsten Kennzahlen des Halbleiterkonzerns fand er zwar besser als erwartet. Der Ausblick des Managements auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht.