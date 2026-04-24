Im ersten Quartal steigerte Intel den ​Umsatz weiteren Angaben zufolge um ⁠sieben Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Die Erlöse der Rechenzentrums- und KI-Sparte hätten um etwa ein Viertel auf 5,1 Milliarden ‌Dollar zugelegt. Der bereinigte Gewinn habe sich auf 0,29 Dollar je Aktie mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung verdanke sein Unternehmen auch dem Verkauf von veralteten oder qualitativ minderwertigen Chips, die bislang auf Halde ‌gelegen hätten, erläuterte Finanzchef Zinsner.