Teure Sanierung - Auftragsfertigung bleibt Sorgenkind

Intel hat den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) verschlafen. Dem Konzern fehlt es an konkurrenzfähigen Produkten für diese rechenintensiven Anwendungen. Gleichzeitig schwächelt der Absatz klassischer Prozessoren. Mit dem Verkauf von Geschäftsteilen, der Streichung von Investitionen und dem Abbau von rund 15'000 Arbeitsplätzen will Konzernchef Pat Gelsinger das Ruder herumreissen. Im Zuge dieses Sparkurses legte der Konzern auch den geplanten milliardenschweren Bau einer Chip-Fabrik in Magdeburg vorläufig auf Eis.