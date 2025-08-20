Der US-Chipkonzern Intel verhandelt einem Medienbericht zufolge mit weiteren Grossinvestoren über eine Kapitalspritze. Diese solle es zu einem reduzierten Preis geben, berichtete der Sender CNBC am Mittwoch. Wer die möglichen Geldgeber sind, wurde nicht genannt. Eine Stellungnahme von Intel lag zunächst nicht vor. Die Intel-Aktien lagen rund sieben Prozent im Minus.