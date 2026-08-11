So würden nun neue Aktien im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar (17,3 Mrd Euro) platziert statt der zuvor geplanten 15 Milliarden, hiess es vom Unternehmen am Dienstag in Santa Clara (Kalifornien). Dabei kostet ein Anteil 95 Dollar. Am Vorabend waren die Aktien mit einem Kursrückgang von mehr als 4 Prozent bei 97,52 Dollar aus dem Handel gegangen. Der Abschlag der zugeteilten Aktien zum Montagsschluss beträgt demnach 2,6 Prozent.