Intel und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) haben sich einem Medienbericht zufolge auf ein vorläufiges Abkommen zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens geeinigt. Dieses solle Chipproduktionsanlagen des US-Konzerns betreiben, berichtete das Nachrichtenportal «The Information» am Donnerstag unter Berufung auf zwei an den Gesprächen beteiligte Personen. TSMC solle dabei einen Anteil von 20 Prozent an der neuen Firma übernehmen. Was mit dem Rest geschehen würde, war zunächst unklar. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe die Verhandlungen eingeleitet, um Intel zu stützen, hiess es in dem Bericht weiter.