Intel verliert seinen Platz im Standardwerte-Index Dow Jones Industrial Average nach 25 Jahren an Nvidia. Das teilte S&P Dow Jones Indices am Freitag mit. Dies ist der jüngste Schlag für den kriselnden US-Chiphersteller, der zu den ersten beiden Technologieunternehmen gehörte, die in den Blue-Chip-Index aufgenommen wurden.