Unmittelbar nach der Verzögerung beim Bau der geplanten Intel-Fabrik in Magdeburg stritt die Ampel-Regierung über die Verwendung freiwerdender Gelder. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die zunächst nicht benötigten Subventionen nutzen, um die Löcher im Haushalt zu stopfen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will genau dies verhindern und die Mittel im Klimafonds KTF halten.