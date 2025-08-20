Die Aktien von Intel haben in diesem Monat um 28 Prozent zugelegt und damit rund 24 Milliarden US-Dollar an Marktwert gewonnen. Grund dafür sind Berichte, wonach die US-Regierung über eine mögliche Beteiligung verhandelt und die japanische SoftBank eine Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar plant. Durch diesen Anstieg wird der angeschlagene Chiphersteller laut Daten von Bloomberg mit dem 53-fachen des für die nächsten 12 Monate prognostizierten Gewinns gehandelt, was den höchsten Stand seit Anfang 2002 darstellt.
«Die Aktie erscheint hier unglaublich teuer», sagte Wayne Kaufman, Chefmarktanalyst bei Phoenix Financial Services. «Ein solches Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Wette darauf, dass die Regierung Intel so stark bei den Kunden bewerben wird, dass es zum Gewinner wird.»
Der Anstieg bei Intel in diesem Monat folgte auf einen Einbruch nach einem enttäuschenden Gewinnbericht am 24. Juli und Kritik an Tan durch Präsident Donald Trump, der den CEO unter Verweis auf Interessenkonflikte zum Rücktritt aufgefordert hatte. Nach einem Treffen mit Tan am 11. August änderte Trump seine Meinung und sagte, Tans «Erfolg und Aufstieg seien eine erstaunliche Geschichte».
Staatliche Beteiligung?
Seitdem kursieren Berichte, dass die Trump-Regierung Gespräche über eine Beteiligung von etwa 10 Prozent an dem Unternehmen führt. Handelsminister Howard Lutnick sagte am Dienstag in einem Interview mit CNBC, dass die Gespräche darauf abzielen, bereits an Intel im Rahmen des Chips and Science Act gewährte US-Zuschüsse in nicht stimmberechtigte Anteile umzuwandeln.
Natürlich sind die Pläne der USA in Bezug auf Intel noch nicht endgültig festgelegt und könnten sich noch ändern. Intel lehnte eine Stellungnahme zu Lutnicks Äusserungen ab.
Für Paul Nolte, Marktstratege und Senior Wealth Manager bei Murphy & Sylvest Wealth Management, könnte die mögliche Beteiligung der Regierung Intel kurzfristig zugutekommen, langfristig jedoch ein Risiko darstellen. «Das scheint mir ein einfacher Weg zu sein, auf den man leicht geraten kann, aus dem man aber nur schwer wieder herauskommt», sagte Nolte. «Letztendlich wirft dies viel mehr Fragen auf, als es Antworten gibt.» Unterdessen spiegelt die hohe Bewertung von Intel vor allem wider, wie stark die Rentabilität des Unternehmens in den letzten Jahren eingebrochen ist.
Technologischer Rückstand
Intel wird laut Daten von Bloomberg in den nächsten vier Quartalen voraussichtlich einen bereinigten Gewinn von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen, nachdem das Unternehmen in den vorangegangenen vier Quartalen Verluste in Höhe von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet hatte. Von 2018 bis 2021 erzielte das Unternehmen durchschnittlich einen Jahresgewinn von mehr als 20 Milliarden US-Dollar.
«Wir haben keine Ahnung, wie Intel sein Gewinnwachstum steigern kann, da das Unternehmen technologisch so weit hinterherhinkt und man Wachstum nicht durch Kostensenkungen erreichen kann», sagte Nancy Tengler, Geschäftsführerin von Laffer Tengler Investments. «Es ist schwer, Vertrauen in die Schätzungen zu haben, was eine Bewertung erschwert. Ich halte das Unternehmen für überbewertet, aber ich denke auch, dass die Lage so ungewiss ist, dass es zu keinem Preis attraktiv wäre.»
Die Wall Street teilt weitgehend ihre Vorsicht. Weniger als 8 Prozent der von Bloomberg beobachteten Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während fast 80 Prozent eine neutrale Bewertung abgeben. Darüber hinaus notiert Intel mit einem Schlusskurs von 25,31 Dollar am Dienstag deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel von etwa 22 Dollar und weist damit das schwächste Renditepotenzial unter den Komponenten des Nasdaq 100 Index auf.
Dennoch herrscht Optimismus, dass der Vorstandsvorsitzende Lip-Bu Tan das Blatt wenden kann. Sein Hauptaugenmerk liegt auf Kosteneinsparungen, wodurch sich die Aussichten für Intel auf eine Rückkehr in die Gewinnzone verbessert haben, aber auch Befürchtungen aufgekommen sind, dass sich der Chiphersteller aus dem Wettlauf um die technologische Führungsposition zurückziehen könnte. Ein Teil seiner Bemühungen konzentriert sich auch auf den kostspieligen Ausbau der Foundry-Aktivitäten, der von seinem Vorgänger Pat Gelsinger in Angriff genommen wurde.
«Es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis alles wirklich reibungslos funktioniert», sagte Gerrit Smit, leitender Portfoliomanager des Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund. «Wir vertrauen ihm, aber wir glauben, dass er noch einen langen Weg vor sich hat.»
(Bloomberg)