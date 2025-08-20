Dennoch herrscht Optimismus, dass der Vorstandsvorsitzende Lip-Bu Tan das Blatt wenden kann. Sein Hauptaugenmerk liegt auf Kosteneinsparungen, wodurch sich die Aussichten für Intel auf eine Rückkehr in die Gewinnzone verbessert haben, aber auch Befürchtungen aufgekommen sind, dass sich der Chiphersteller aus dem Wettlauf um die technologische Führungsposition zurückziehen könnte. Ein Teil seiner Bemühungen konzentriert sich auch auf den kostspieligen Ausbau der Foundry-Aktivitäten, der von seinem Vorgänger Pat Gelsinger in Angriff genommen wurde.



«Es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis alles wirklich reibungslos funktioniert», sagte Gerrit Smit, leitender Portfoliomanager des Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund. «Wir vertrauen ihm, aber wir glauben, dass er noch einen langen Weg vor sich hat.»