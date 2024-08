Vor etwa sieben Jahren habe der Konzern, der in der Computerwelt jahrzehntelang als Qualitäts- und Leistungsversprechen galt, mit OpenAI über eine Beteiligung verhandelt, sagen mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Intel sollte für eine Milliarde Dollar 15 Prozent an dem ChatGPT-Entwickler übernehmen. OpenAI bot dem Chip-Hersteller zudem weitere 15 Prozent an, wenn dieser im Gegenzug Hardware zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt. Damit wollte sich OpenAI unabhängiger von dem Chipanbieter Nvidia machen, der inzwischen den Weltmarkt für KI-Hochleistungsprozessoren dominiert. Intel winkte allerdings ab, unter anderem weil der damalige Chef Bob Swan die Marktreife Generativer KI in weiter Ferne sah. Daher bezweifelte er, dass sich die Investition rechnen würde. Ausserdem habe sich die Rechenzentren-Sparte gesträubt, ihre Produkte zum Selbstkostenpreis abzugeben.