Regionale Unterschiede

Laut der Studie ist das Interesse an Elektroautos in der Deutschschweiz am geringsten: 79 Prozent können sich hier den Kauf eines solchen Fahrzeugs nicht vorstellen. in der Romandie seien es 76 Prozent und in der italienischsprachigen Schweiz 74 Prozent der Befragten. Darüber hinaus seien die Kaufabsichten in der Deutschschweiz geringer (12 Prozent) als in der Westschweiz (14 Prozent) und in der italienischen Schweiz (16 Prozent). Auch beim Besitz eines Elektroautos hinkt die Deutschschweiz (9 Prozent) den anderen Regionen (je 10 Prozent) hinterher.