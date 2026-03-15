Die Massnahme zielt darauf ​ab, den Anstieg der Ölpreise zu bekämpfen, der durch ​Störungen an der Strasse von Hormus seit Kriegsbeginn ​am 28. Februar ausgelöst wurde. Nach Angaben der IEA ist dadurch rund ein ‌Fünftel der weltweiten Öl- und Gasversorgung betroffen. Der Iran hatte erklärt, die Welt müsse sich auf einen Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel einstellen. ​