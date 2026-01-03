Kaja Kallas, EU-Aussenbeauftrage:

«Ich ‌habe mit Aussenminister Marco Rubio und unserem Botschafter in Caracas gesprochen. ‍Die EU beobachtet die Lage in Venezuela aufmerksam. Die EU hat wiederholt erklärt, dass Herrn Maduro die Legitimität fehlt, und sich für einen friedlichen Übergang ​ausgesprochen. Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf. Die Sicherheit der EU-Bürger in diesem Land hat für uns oberste Priorität.»