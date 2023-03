Der früher in Russland aktive und schliesslich bei Vladimir Putin in Ungnade gefallene US-Investor Bill Browder beziehungsweise dessen Firma Hermitage Capital Management in London hatte im März 2011 in der Schweiz Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Die Bundesanwaltschaft eröffnete 2011 in diesem Zusammenhang eine Untersuchung wegen Geldwäscherei, das Verfahren wurde aber 2021 eingestellt.