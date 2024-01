Das Recht der Palästinenser, vor einem Völkermord geschützt zu werden, sei anzuerkennen, erklärte das Gericht. Insofern sei die Klage Südafrikas gegen Israel plausibel. Alle Parteien in dem Konflikt unterlägen dem internationalen Recht. Über die Lage im Gazastreifen äusserten sich die Richter besorgt. Verhandelt wird in Den Haag die Klage Südafrikas gegen Israel wegen des Vorwurfs des Völkermords in dem palästinensischen Gebiet. Am Freitag äusserte sich das Gericht zu möglichen Sofortmassnahmen. Eine Entscheidung in der Hauptsache, ob im Gazastreifen ein Völkermord begangen wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Ein Urteil könnte noch Jahre auf sich warten lassen.