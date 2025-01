Der weltgrössten Volkswirtschaft traut der IWF jetzt ein Plus von 2,7 Prozent zu, das sind 0,5 Punkte mehr als bisher gedacht, wie die Finanzorganisation am Freitag in Washington mitteilte. Ein ganz anderes Bild malen die Experten für Deutschland. Nach zwei Rezessionsjahren 2023 und 2024 dürfte die hiesige Wirtschaft lediglich um 0,3 Prozent zulegen. Damit wurde die bisherige Schätzung um 0,5 Punkte nach unten korrigiert. Die Schwäche der Industrie und hohe Energiepreise sind weiterhin Bremsen. Wachstumstreiber weltweit bleiben neben den USA auch China und Indien.