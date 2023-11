Argentinien steht mit 44 Milliarden Dollar beim IWF in der Kreide und ist damit grösster Schuldner der internationalen Organisation. Die Inflation beträgt fast 150 Prozent. Seit Jahren befindet sich die Wirtschaft in einer Abwärtsspirale, die Armut im Land nimmt zu. Bisher vom IWF im Gegenzug für Hilfen verlangte Reformen wurden nicht oder unzureichend umgesetzt. Milei will gegen die Misere mit einer radikal wirtschaftsliberalen Schocktherapie vorgehen. Dazu gehört die Schliessung der Zentralbank, drastische Ausgabenkürzungen sowie die Abschaffung der Landeswährung Peso zugunsten einer Bindung an den US-Dollar. Den Staatsapparat will er radikal verkleinern. Am 10. Dezember tritt er sein neues Amt an.