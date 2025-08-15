US-Senatoren fordern Untersuchung

Der Reuters-Bericht könnte für Meta ein politisches Nachspiel haben: Zwei republikanische Senatoren forderten umgehend eine Untersuchung durch den Kongress. «Also erst, nachdem Meta erwischt wurde, hat es Teile seines Firmendokuments zurückgezogen», schrieb Josh Hawley aus Missouri auf der Plattform X. Auch seine Kollegin Marsha Blackburn aus Tennessee unterstützte die Forderung. «Wenn es darum geht, unsere kostbaren Kinder online zu schützen, hat Meta auf ganzer Linie kläglich versagt», sagte sie. Der demokratische Senator Ron Wyden aus Oregon nannte die Richtlinien «zutiefst beunruhigend und falsch». Ein Gesetz wie die Section 230, das Internetfirmen vor der Haftung für von Nutzern veröffentlichte Inhalte schützt, sollte nicht für KI-Chatbots von Unternehmen gelten.