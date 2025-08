Mit dem Entscheid zum «Most-Favoured-Nation Drug Pricing» (MFN) vom Donnerstag setze die US-Regierung die weltweite Versorgung mit innovativen Medikamenten aufs Spiel. Dadurch seien auch die forschenden pharmazeutischen Firmen in der Schweiz sowie die Versorgung in der Schweiz betroffen, teilte Interpharma am Freitag mit.