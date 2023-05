Salameh war einst ein regelmässiger Gast bei Bankgipfeln und in teuren Restaurants in Europa. In der Öffentlichkeit ist er mittlerweile nur noch selten zu sehen - abgesehen von Fernsehinterviews, in denen er seine Bilanz verteidigt. Der Notenbanker hat lange Zeit die Unterstützung wichtiger politischer Akteure im Libanon genossen. Das Land steckt seit Jahren in einer Finanzkrise. Jahrzehntelange Verschwendung, Korruption und eine untragbare Finanzpolitik haben den Libanon in eine schwere Krise gestürzt. Die Landeswährung hat drastisch abgewertet. Viele Libanesen sind in die Armut abgerutscht.