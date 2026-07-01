Der Kauf erfolgt, nachdem die Vertriebsaktivitäten in der nordischen Region unter dem Dach von Interroll Nordic gebündelt worden waren, teilte die Firma am Mittwoch mit. Mit der Akquisition wolle der Lagerlogistikspezialist seine direkte Präsenz in der nordischen Region stärken. Die Integration soll die Nähe zu den Kunden erhöhen und die globale Strategie unterstützen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.