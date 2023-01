Der Umsatz stieg 2022 um 3,8 Prozent auf 664,4 Millionen Franken, wie der Lagerlogistikspezialist am Montag mitteilte. Dabei belasteten Währungseffekte das Unternehmen, in lokalen Währungen wäre das Plus mit 8,0 Prozent deutlich höher ausgefallen. Zum Wachstum beigetragen habe im zweiten Halbjahr insbesondere die verbesserte Situation in den Lieferketten und die erfolgreiche Abwicklung von grösseren Projekten.