Der Handel war vergangene Woche wegen technischer Probleme im Zusammenhang mit dem geplanten Aktiensplit ausgesetzt worden. Nach Durchführung des Aktiensplits am Mittwoch werden die Aktien gleichentags dann auf gesplitteter Basis wieder gehandelt, teilte die Börsenbetreiberin SIX am Dienstag nach Börsenschluss mit.