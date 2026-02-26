Neubewertungen treiben Gewinn

Der Hauptgrund für den massiven Gewinnanstieg waren sehr starke Bewertungsveränderungen. Diese summierten sich auf 188,5 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 59,7 Millionen gewesen. Unter dem Strich verblieb damit ein Reingewinn von 212,8 Millionen nach 117,5 Millionen im Vorjahr. Aus dem Gewinn will Intershop nun eine auf 6,00 erhöhte Dividende nach 5,50 Franken je Aktie im Vorjahr auszahlen.