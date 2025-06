Der grösste Intershop-Aktionär ist das Ehepaar Martin und Rosmarie Ebner, die über die Patinex Beteiligungsgesellschaft einen Anteil von 38,5 Prozent halten. Die Beteiligung wurde in den letzten drei Jahren um 4,5 Prozent (vorher 34 Prozent) aufgestockt. Patinex hält zudem ausgewiesene Beteiligungen an Holcim und der privaten Myriad Group in Dübendorf.