Nach dem Bilanzstichtag wurde eine Anlageimmobilie in Bad Ragaz (SG) «gewinnbringend» verkauft. Zudem erwarb Intershop die Gewerbebauten TPC AG gegen Barmittel. Diese halte ein Gewerbeareal mit Entwicklungspotenzial in Kriens (LU), eine Gewerbeimmobilie in Stans (NW) und dazugehörige Kaufrechte an Grundstücken. Nach der erfolgten Ausübung der Kaufrechte umfassen die Immobilien rund 41'000 Quadratmeter vermietbare Fläche mit einer jährlichen Sollmiete von 6,1 Millionen Franken, wie es weiter heisst.