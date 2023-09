Der deutsche Immobilienmarkt steckt in Schwierigkeiten, und die Preise dürften nach Einschätzung der Bundesbank deutlich fallen. Nach deren Berechnung bestehen immer noch massive Überbewertungen im Markt. Werden die Folgen dieser Probleme auch in der Schweiz zu spüren sein?

Die Wertberichtigungen in Deutschland resultieren vor allem aus stark mit Fremdkapital finanzierten Transaktionen, aber auch durch erhöhte Baukosten. Durch den Anstieg der Zinsen erhöhen sich die Finanzierungskosten. Diese beiden Elemente drücken auf die Werte deutscher Immobilien. Die Erfahrung zeigt, dass Entwicklungen in ausländischen Märkten bei uns Spuren hinterlassen können. Investoren folgen immer auch dem Herdentrieb. In erster Linie werden schweizerische Investoren betroffen sein, die in deutschen Immobilien direkt oder indirekt engagiert sind.