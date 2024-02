Deutlich weniger Geld wurde mit Liegenschaftsverkäufen eingenommen. Daraus flossen im vergangenen Jahr 31,6 Millionen Franken in die Rechnung ein, nach 133,2 Millionen in 2022. Damals hatte der Verkauf eines Entwicklungsprojekts in Au-Wädenswil viel Geld in die Kassen gespült.