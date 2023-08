Zudem erhält der Immobilienkonzern mit Mireille Lehmann eine neue Leiterin Bau und Entwicklung. Sie ersetzt per Anfang April 2024 Christian Baldinger, der in den Ruhestand geht. Weiter wird Yannick Hartmann die Nachfolge von Andreas Wirz bis spätestens 1. Juni 2024 als Leiter Immobilien antreten. Lehmann und Hartmann nehmen Einsitz in die Geschäftsleitung.