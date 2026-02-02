Nur dank anderer Posten wuchsen die Erträge im Gesamtjahr um 0,6 Prozent auf rund 27,3 Milliarden Euro. Die Betriebskosten sanken im gleichen Mass. Andererseits legte die Bank fast eine halbe Milliarde mehr für drohende Kreditausfälle zurück. Eine geringere Steuerlast machte diesen Effekt aber praktisch wieder wett: So lag der Nettogewinn mit 9,3 Milliarden Euro letztlich fast acht Prozent höher als im Vorjahr.