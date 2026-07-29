Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie von Intesa Sanpaolo zog kurz nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu 1,11 Prozent auf 6,552 Euro an, drehte aber kurz darauf ins Minus. Das Papier hatte erst am Vortag mit 6,562 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Der Intesa-Börsenwert zog in diesem Jahr um acht Prozent auf knapp 114 Milliarden Euro an.