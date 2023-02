2000 war ein goldenes Börsenjahr

Ein Beispiel: Im Jahr 2000 blickten die US-Börsenanleger auf enorme Kursgewinne zurück. Das Niveau des Leitindexes S&P 500 etwa hatte sich in nur drei Jahren verdoppelt. Nach einem so gewaltigen Boom war zu erwarten, dass die nächsten Jahre um einiges weniger gewinnbringend ausfallen werden. Und so kam es auch. Von Februar 2000 bis Februar 2010 machten die S&P-500-Anleger einen jährlichen Verlust von 0,6 Prozent, selbst wenn sie die Dividenden reinvestiert haben.