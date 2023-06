Gibt es nicht auch in Italien und anderen Ländern der Eurozone interessante, international tätige Unternehmen?

Durchaus. Gerade Italien ist dabei ein gutes Beispiel, hat das Land doch sehr viele starke Industrieunternehmen, die wir interessant finden. Allerdings ist ein Grossteil davon in privater Hand und wird nicht am Aktienmarkt gehandelt. Eine Firma, in die wir in Italien investiert sind, ist der Kaffeemaschinen-Produzent Delonghi. Das Unternehmen will nun neben dem Markt für den Privathaushalt auch im Bereich der kommerziellen Kaffeemaschinen wachsen. Aber grundsätzlich ist die Anzahl der Firmen, in welche wir investieren können, im südlichen Europa begrenzt.