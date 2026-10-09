Zudem wurde Anfang Juni die vollzogene Akquisition der AK Gruppe gemeldet, zu der die E-Commerce-Plattform Apfelkiste gehörte. Aufgrund der Integration der frisch erworbenen Einheiten erhöhte das Management die Guidance für das Gesamtjahr 2026: Neu wird ein Gruppen-Ebitda von 50 bis 57 Millionen Franken angepeilt (zuvor: 40 bis 47 Millionen Franken). Auch verspricht man sich ab 2027 Ebitda-Synergien im mittleren einstelligen Millionenbereich. Zudem hält Mobilezone am Ebitda-Ziel von 70 Millionen Franken für das Geschäftsjahr 2028 fest.