Ein Grossteil der ausgeschütteten Dividenden geht auf das Konto der Grosskonzerne wie Roche, Nestlé und Novartis. Es lohnt sich - wie eingangs erwähnt - aber auch ein Blick auf kleinere Konzerne, die den Aktionären viel Kapital zurückführen. Investitionen in Small- und Midcaps sind in der Regel mit höherem Risiko behaftet und können im Kurs und in der Gewinnentwicklung stärker schwanken. Dividendenjäger sollten also auf die Regelmässigkeit einer Gewinnausschüttung bei Firmen achten, oder besser noch: Darauf, inwiefern das Unternehmen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten die Dividenden steigern konnte.