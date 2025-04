Die Basler Kantonalbank veranschaulicht das an einem einfachen Beispiel: Hätte Marco über einen Zeitraum von 10 Jahren 5'000 Franken auf einem Sparkonto deponiert, resultieren nur 5'043 Franken. Bei einer Investition in Aktien, gemessen am SPI zwischen 2013 und 2023, wären es 9'439 Franken. Marco hätte also nur rund 500 Franken im Jahr anlegen müssen - oder etwa 40 Franken pro Monat.